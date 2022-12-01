Байден просит 37 млрд долларов для Украины, чтобы обеспечить поражение Путина, - Нуланд

"Буквально только президент Байден обратился в Конгресс за дополнительным пакетом в 37 млрд долларов, чтобы Украина не только пережила эти испытания, но и расцвела как суверенная, защищенная и демократическая страна, а Путин потерпел стратегическое поражение" , - заявила Нуланд.

Она подчеркнула, что попытки главы Кремля Владимира Путина совершить завоевание, военные преступления и ядерный шантаж, а также попытки сделать голод оружием или заморозить украинцев с приходом зимы должны быть отбиты и побеждены.

"Если этого не произойдет, мир станет гораздо опаснее", - сказала Нуланд, подчеркнув, что США будут помогать Украине столько, сколько нужно.

Новый пакет помощи от США

Напомним, недавно Белый дом сообщил, что обратился к американскому Конгрессу с просьбой одобрить выделение 37,7 млрд долларов на безопасность и другую помощь Украине.

Согласно предложению, новый пакет помощи будет включать 21,7 млрд долларов оборонной помощи, а 14,5 млрд долларов планируют направить на гуманитарную помощь и поддержку работы украинских властей, 900 млн - на поддержку проживающих в США украинцев, 626 млн - на ядерную безопасность Украины.

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