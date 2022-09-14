UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден прокомментировал успехи ВСУ на фронте: Прогресс значительный, но путь еще долгий

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

ВСУ достигли значительного прогресса во время контрнаступления на востоке Украины. Однако впереди еще долгий путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, которое обнародовало заявление президента США Джо Байдена.

"Очевидно, что украинцы достигли значительного прогресса, но я думаю, что впереди еще долгий путь", - сказал американский лидер.

На вопрос, считает ли он текущий ход боевых действий "поворотным" моментом, Байден отметил: "На это нет ответа. Трудно сказать".

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов.

К слову, администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет оборонной помощи для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденВойна России против Украины