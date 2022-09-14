Байден прокоментував успіхи ЗСУ на фронті: Прогрес значний, але шлях ще довгий

ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України. Однак попереду ще довгий шлях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, яке оприлюднило заяву президента США Джо Байдена.
"Очевидно, що українці досягли значного прогресу, але я думаю, що попереду ще довгий шлях", - сказав американський лідер.
На зпитання, чи вважає він поточний хід бойових дій "поворотним" моментом, Байден зазначив: "На це немає відповіді. Важко сказати".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів.
До слова, адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет оборонної допомоги для України.
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