Байден прокоментував успіхи ЗСУ на фронті: Прогрес значний, але шлях ще довгий

ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України. Однак попереду ще довгий шлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , яке оприлюднило заяву президента США Джо Байдена.

"Очевидно, що українці досягли значного прогресу, але я думаю, що попереду ще довгий шлях", - сказав американський лідер.

На зпитання, чи вважає він поточний хід бойових дій "поворотним" моментом, Байден зазначив: "На це немає відповіді. Важко сказати".