UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден прокоментував рішення спецпрокурора в екстреному зверненні

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден прокоментував рішення спецпрокурора не висувати проти нього звинувачення у зв'язку зі знайденими секретними документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео звернення президента США Джо Байдена.

Байден заперечує, що навмисне зберігав секретні матеріали, хоча у звіті спеціального прокурора йдеться інакше.

"Наше розслідування виявило докази того, що президент Байден навмисно зберігав та розкривав секретні матеріали після свого віце-президентства, коли він був приватною особою", - йдеться у звіті.

Спецпрокурор вирішив не висувати звинувачень президентові у цій справі. За формулюванням Гура, президент США - людина похилого віку з поганою пам'яттю.

Скандал із Байденом

Раніше ми писали, що президента США Джо Байдена запідозрили у зберіганні секретних документів удома.

До речі, в особистому офісі Байдена знайшли секретні документи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден