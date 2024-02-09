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Байден прокоментував рішення спецпрокурора в екстреному зверненні

Вашингтон, П'ятниця 09 лютого 2024 06:20
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Байден прокоментував рішення спецпрокурора в екстреному зверненні Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден прокоментував рішення спецпрокурора не висувати проти нього звинувачення у зв'язку зі знайденими секретними документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео звернення президента США Джо Байдена.

Байден заперечує, що навмисне зберігав секретні матеріали, хоча у звіті спеціального прокурора йдеться інакше.

"Наше розслідування виявило докази того, що президент Байден навмисно зберігав та розкривав секретні матеріали після свого віце-президентства, коли він був приватною особою", - йдеться у звіті.

Спецпрокурор вирішив не висувати звинувачень президентові у цій справі. За формулюванням Гура, президент США - людина похилого віку з поганою пам'яттю.

Скандал із Байденом

Раніше ми писали, що президента США Джо Байдена запідозрили у зберіганні секретних документів удома.

До речі, в особистому офісі Байдена знайшли секретні документи.

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