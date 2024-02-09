Байден прокомментировал решение спецпрокурора в экстренном обращении

Президент США Джо Байден прокомментировал решение спецпрокурора не выдвигать против него обвинения в связи с найденными у него секретными документами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео обращение президента США Джо Байдена.

Байден отрицает, что намеренно хранил секретные материалы, хотя в отчете специального прокурора говорится иначе.

"Наше расследование выявило доказательства того, что президент Байден намеренно хранил и раскрывал секретные материалы после своего вице-президентства, когда он был частным лицом", - говорится в отчете.

Спецпрокурор решил не выдвигать обвинений президенту по этому делу. По формулировкам Гура, президент США - пожилой человек с плохой памятью.

Скандал с Байденом

Ранее мы писали, что президента США Джо Байдена заподозрили в хранении секретных документов дома.

К слову, в личном офисе Байдена обнаружили секретные документы.