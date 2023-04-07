Байден продовжив на рік дію санкцій проти РФ через війну проти України

Режим НС продовжується через шкідливу закордонну діяльність уряду РФ. Такої, як:
зусилля з підриву проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їхніх союзниках і партнерах;
участь і сприяння шкідливій діяльності з використанням кібертехнологій проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;
заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди;
здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів;
підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;
порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності держав - продовження представлення незвичної та надзвичайної загрози для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США.
"Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в Указі 14024, щодо певної шкідливої зовнішньої діяльності уряду РФ", - заявив Байден.