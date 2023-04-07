Байден продлил действие санкций в отношении РФ из-за войны против Украины

Режим ЧС продлевается из-за вредоносной зарубежной деятельности правительства РФ. Такой, как:
усилия по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;
участие и содействие вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;
поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства;
осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;
подрыв безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств - продолжение представления необычной и чрезвычайной угрозы для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.
"Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в Указе 14024, в отношении определенной вредной внешней деятельности правительства РФ", - заявил Байден.