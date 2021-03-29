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Байден продлил санкции за кибератаки, в том числе против России

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден продлил срок действия ряда прежде введенных санкций, в том числе против России, за кибератаки на Соединенные Штаты. По этой причине режим чрезвычайного положения в стране продлен.

Об этом сообщает пресс-служба Белый дом.

Срок действия этого режима санкций неоднократно продлевался властями США в последние годы. О данном решении Белый дом известил руководство Конгресса США.

"Существенная злонамеренная киберактивность, которая происходит или направляется со стороны лиц, находящихся в основном за пределами США, продолжает создавать особую и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - отмечается в документе.

Первый указ подписал 1 апреля в 2015 году тогдашний президент Барак Обама. Документ давал право Минфину США вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки, блокируя любые их активы на территории страны и отсекая их от национальной банковской системы.

На основании этого решения санкции в свое время были введены в отношении ФСБ России и бывшего Главного разведывательного управления РФ.

Тогда США впервые обвинил Москву во вмешательстве в американские президентские выборы, состоявшиеся в ноябре 2016 года.

Ранее сообщалось, что Белый дом изучает возможность создания координационной кибергруппы для оценки масштаба и опасности атаки на сервера компании Microsoft.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

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Новости Украины Джозеф БайденСанкции
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