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Байден продовжив санкції за кібератаки, в тому числі проти Росії

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден продовжив термін дії низки раніше введених санкцій, у тому числі проти Росії, за кібератаки на Сполучені Штати. З цієї причини режим надзвичайного положення в країні продовжено.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Термін дії цього режиму санкцій неодноразово продовжувався владою США в останні роки. Про дане рішення Білий дім повідомив керівництво Конгресу США.

"Істотна зловмисна кіберактивність, яка відбувається або направляється з боку осіб, які перебувають в основному за межами США, продовжує створювати особливу і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США", - наголошується в документі.

Перший указ підписав 1 квітня у 2015 році тодішній президент Барак Обама. Документ давав право Мінфіну США вводити санкції проти осіб, які вчиняють кібератаки, блокуючи будь-які їхні активи на території країни та відхиляючи їх від національної банківської системи.

На підставі цього рішення санкції у свій час були введені проти ФСБ Росії та колишнього Головного розвідувального управління РФ.

Тоді США вперше звинуватив Москву у втручанні в американські президентські вибори, що відбулися в листопаді 2016 року.

Раніше повідомлялося, що Білий дім вивчає можливість створення координаційної кібергрупи для оцінки масштабу і небезпеки атаки на сервери компанії Microsoft.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікацій та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

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Новини України Джозеф БайденСанкції
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