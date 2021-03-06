Президент США Джо Байден продлил действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году. Ограничительные меры Вашингтон продолжил на год.
Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.
В частности, Байден в документе отмечает распространение и разработку Ираном вооружений, его кампанию региональной агрессии, поддержку террористических групп, а также злонамеренные действия Корпуса стражей исламской революции.
"Действия и политика правительства Ирана продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - указано в сообщении.
Ранее иранская сторона заявила о готовности вести переговоры с США по ядерной сделки. Однако, Иран хочет, чтобы все стороны начали исполнять свои обязательства.
Однако, США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп.
Отметим, Иран отказывается от основного обязательства ядерной сделки относительно объемов обогащенного урана.