UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден продлил действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден продлил действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году. Ограничительные меры Вашингтон продолжил на год.

Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

В частности, Байден в документе отмечает распространение и разработку Ираном вооружений, его кампанию региональной агрессии, поддержку террористических групп, а также злонамеренные действия Корпуса стражей исламской революции.

"Действия и политика правительства Ирана продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - указано в сообщении.

Ранее иранская сторона заявила о готовности вести переговоры с США по ядерной сделки. Однако, Иран хочет, чтобы все стороны начали исполнять свои обязательства.

Однако, США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп.

Отметим, Иран отказывается от основного обязательства ядерной сделки относительно объемов обогащенного урана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИранСанкции
Читайте также
Украина призвала США ввести новые санкции против "Северного потока-2"
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
Прогноз погоды