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Байден призвал власти Кубы отказаться от насилия в отношении протестующих

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден призвал кубинские власти не применять насилие к протестующим. Жители Кубы имеют право на мирные акции и свободно определять свое будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джо Байдена.

"Мы поддерживаем кубинский народ и его настойчивый призыв к свободе и избавлению от трагических тисков пандемии и от десятилетий репрессий и экономических страданий, которым он подвергался со стороны авторитарного режима Кубы", - цитирует пресс-служба Белого дома главу государства.

Байден отметил, что кубинский народ "смело отстаивают свои основные права". "Эти права, включая право на мирный протест и свободно определять свое будущее, должны соблюдаться", - уточнил он.

Президент США призвал власти Кубы воздержаться от насилия в отношении протестующих и прислушаться к потребностям жителей островного государства.

Напомним, в воскресенье, 11 июля, на Кубе прошли массовые протесты. Жители многих кубинских городов вышли на улицы, выступая против неэффективной борьбы правительства с пандемией и медленных темпов вакцинации.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденпротестКуба