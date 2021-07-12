Байден призвал власти Кубы отказаться от насилия в отношении протестующих

Президент США Джо Байден призвал кубинские власти не применять насилие к протестующим. Жители Кубы имеют право на мирные акции и свободно определять свое будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джо Байдена .

"Мы поддерживаем кубинский народ и его настойчивый призыв к свободе и избавлению от трагических тисков пандемии и от десятилетий репрессий и экономических страданий, которым он подвергался со стороны авторитарного режима Кубы", - цитирует пресс-служба Белого дома главу государства.

Байден отметил, что кубинский народ "смело отстаивают свои основные права". "Эти права, включая право на мирный протест и свободно определять свое будущее, должны соблюдаться", - уточнил он.

Президент США призвал власти Кубы воздержаться от насилия в отношении протестующих и прислушаться к потребностям жителей островного государства.