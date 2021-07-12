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Байден закликав владу Куби відмовитися від насильства щодо протестувальників

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден закликав кубинську владу не застосовувати насильство до протестувальників. Жителі Куби мають право на мирні акції і вільно визначати своє майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Джо Байдена.

"Ми підтримуємо кубинський народ і його наполегливий заклик до свободи і позбавлення від трагічних лещат пандемії і від десятиліть репресій і економічних страждань, яким він піддавався з боку авторитарного режиму Куби", - цитує прес-служба Білого дому главу держави.

Байден зазначив, що кубинський народ "сміливо відстоюють свої основні права". "Ці права, включаючи право на мирний протест і вільно визначати своє майбутнє, повинні дотримуватися", - уточнив він.

Президент США закликав владу Куби утриматися від насильства щодо протестувальників і прислухатися до потреб жителів острівної держави.

Нагадаємо, в неділю, 11 липня, на Кубі пройшли масові протести. Жителі багатьох Кубинських міст вийшли на вулиці, виступаючи проти неефективної боротьби уряду з пандемією і повільних темпів вакцинації.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденпротестКуба