Байден признал, что отношения России и США находятся на низком уровне

Как известно, ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне. Это также подтвердил президент США, он согласился с российским коллегой.

"Позвольте мне прояснить ситуацию. Я думаю, что он прав, это низкая точка", - сказал Байден о высказывании Путина.

Он также добавил, что споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.

"И это зависит от того, как он отреагирует на действия в соответствии с международными нормами. А во многих случаях он этого не сделал", - сказал Байден.