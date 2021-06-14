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Байден признал, что отношения России и США находятся на низком уровне

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден признал, что отношения США и России находятся на низком уровне. Он согласился с этим вопросом с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции в рамках саммита G7, передает NBC News.

Как известно, ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне. Это также подтвердил президент США, он согласился с российским коллегой.

"Позвольте мне прояснить ситуацию. Я думаю, что он прав, это низкая точка", - сказал Байден о высказывании Путина.

Он также добавил, что споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.

"И это зависит от того, как он отреагирует на действия в соответствии с международными нормами. А во многих случаях он этого не сделал", - сказал Байден.

Напомним, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина пройдет 16 июня в Женеве после саммита НАТО. При этом в США говорят, что не будут стремится к конфликту с Москвой, но намерены четко разъяснить свои позиции по некоторым вопросам.

Ранее сообщалось, что Байден не будет проводить совместную пресс-конференцию с Путиным после встречи. Американский лидер убежден, что лучше это сделать отдельно.

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