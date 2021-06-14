Байден визнав, що відносини Росії і США знаходяться на низькому рівні

Як відомо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що зараз відносини між Росією і США знаходяться на найнижчому рівні. Це також підтвердив президент США, він погодився з російським колегою.

"Дозвольте мені прояснити ситуацію. Я думаю, що він правий, це низька точка", - сказав Байден про висловлювання Путіна.

Він також додав, що суперечки можна було б вирішити, якщо Путін буде діяти відповідно до міжнародних норм.

"І це залежить від того, як він відреагує на дії відповідно до міжнародних норм. А в багатьох випадках він цього не зробив", - сказав Байден.