Байден прийме Макрона з першим державним візитом у США: в Білому домі розповіли деталі

Американський лідер Джо Байден прийме з державним візитом президента Франції Еммануеля Макрона. Зустріч відбудеться цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.
Так, глава французької держави 30 листопада відвідає з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Камалою Гарріс штаб-квартиру NASA.
"США таким чином хочуть продемонструвати свою поглиблену взаємодію в космосі, на підтримку науки про Землю, клімат, дослідження та освоєння космосу", - розповів Кірбі.
За його словами, основна частина заходів візиту пройде 1 грудня, коли відбудеться зустріч президентів Байдена та Макрона. Сторони очікують прогресу в певних сферах, а також в розвитку відносин у майбутньому.
У відповідь на запитання, чому для першого державного візиту до Вашингтона обраний саме лідер Франції, Кірбі пояснив, що "стовпом зовнішньої політики Америки є сила альянсів, і Франція - найдавніший союзник США".
"Якщо ви подивитеся на те, що відбувається в Україні, на те, що відбувається в Індо-Тихоокеанському регіоні, на напруженість у відносинах із Китаєм, Франція дійсно перебуває в центрі всіх цих речей. Президент Макрон є активним лідером у G7, особливо в Європі", - додав посадовець.
Нагадаємо, Байден хоче, аби Конгрес США ухвалив новий пакет допомоги Україні.
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