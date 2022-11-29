Байден примет Макрона с первым государственным визитом в США: в Белом доме рассказали детали

Так, глава французского государства 30 ноября посетит с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Гаррис штаб-квартиру NASA.

"США таким образом хотят продемонстрировать свое углубленное взаимодействие в космосе, в поддержку науки о Земле, климате, исследовании и освоении космоса", - рассказал Кирби.

По его словам, основная часть мер визита пройдет 1 декабря, когда состоится встреча президентов Байдена и Макрона. Стороны ожидают прогресса в определенных областях, а также в развитии отношений в будущем.

В ответ на вопрос, почему для первого государственного визита в Вашингтон избран именно лидер Франции, Кирби объяснил, что "столбом внешней политики Америки является сила альянсов, и Франция - самый древний союзник США".

"Если вы посмотрите на происходящее в Украине, на то, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, на напряженность в отношениях с Китаем, Франция действительно находится в центре всех этих вещей. Президент Макрон является активным лидером в G7, особенно в Европе", - добавил чиновник.