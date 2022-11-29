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Байден прийме Макрона з першим державним візитом у США: в Білому домі розповіли деталі

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Вівторок 29 листопада 2022 06:45
Байден прийме Макрона з першим державним візитом у США: в Білому домі розповіли деталі Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Американський лідер Джо Байден прийме з державним візитом президента Франції Еммануеля Макрона. Зустріч відбудеться цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

Так, глава французької держави 30 листопада відвідає з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Камалою Гарріс штаб-квартиру NASA.

"США таким чином хочуть продемонструвати свою поглиблену взаємодію в космосі, на підтримку науки про Землю, клімат, дослідження та освоєння космосу", - розповів Кірбі.

За його словами, основна частина заходів візиту пройде 1 грудня, коли відбудеться зустріч президентів Байдена та Макрона. Сторони очікують прогресу в певних сферах, а також в розвитку відносин у майбутньому.

У відповідь на запитання, чому для першого державного візиту до Вашингтона обраний саме лідер Франції, Кірбі пояснив, що "стовпом зовнішньої політики Америки є сила альянсів, і Франція - найдавніший союзник США".

"Якщо ви подивитеся на те, що відбувається в Україні, на те, що відбувається в Індо-Тихоокеанському регіоні, на напруженість у відносинах із Китаєм, Франція дійсно перебуває в центрі всіх цих речей. Президент Макрон є активним лідером у G7, особливо в Європі", - додав посадовець.

Нагадаємо, Байден хоче, аби Конгрес США ухвалив новий пакет допомоги Україні.

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Джозеф Байден Еммануель Макрон
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