Байден привітав рішення Ердогана щодо ратифікації членства Швеції в НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

"Я вітаю заяву, зроблену сьогодні ввечері Туреччиною, Швецією та генеральним секретарем НАТО, у тому числі зобов'язання президента Ердогана передати Протокол про долучення Швеції до Великих національних зборів Туреччини для якнайшвидшої ратифікації", - йдеться у заяві.

Також Байден зазначив, що готовий працювати з владою Туреччини над зміцненням оборони та стримування у євроатлантичному регіоні.

Американський президент додав, що "з нетерпінням чекає" на зустріч із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном та скандинавською країною "у якості нашого 32-го союзника по НАТО".

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року, і її ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Анкара блокувала вступ країни до Альянсу, оскільки вважає, що Стокгольм нібито приховує курдські групи, які, на думку Туреччини, є терористичними.

Хоча Швеція очікувала, що зможе стати частиною НАТО до саміту, але цього поки що так і не сталося. Так, Ердоган наголошував, що він "не відповідатиме очікуванням Швеції".

Тим часом раніше американський президент Джо Байден заявив, що оптимістично налаштований щодо вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Також повідомлялося, що 9 липня, незадовго до саміту НАТО в Вільнюсі, Байден провів телефонну розмову з Ердоганом, під час якої обговорив питання членства Швеції в Альянсі.

10 липня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що турецька влада напередодні саміту у Вільнюсі запевнила, що якнайшвидше розглянуть ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Він додав, що Стокгольм пообіцяв сприяти процесам модернізації митного союзу Туреччини та ЄС, та переговорам про безвізовий режим в обмін на зняття Анкарою вето на ратифікацію членства Швеції в блоці.