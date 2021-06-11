Байден приветствует намерение G7 предоставить миру миллиард доз COVID-вакцин
Президент США Джо Байден приветствовал намерение лидеров государств "Большой семерки" передать странам, которые испытывают трудности в борьбе с коронавирусом, более 1 миллиарда доз вакцин. Поставки должны начаться в августе.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
По его словам, подобное обязательство составляет основу всеобъемлющего комплекса действий G7+, направленных на остановку пандемии в 2022 году.
"План действий G7+, который будет согласован с лидерами в Корнуолле, предусматривает вакцинацию наиболее уязвимых групп населения, обеспечение запасов на случай чрезвычайных ситуаций, содействие восстановлению мировой экономики, а также предотвращение биологических катастроф и реагирование на них международного сообщества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что США возглавят G7+ в глобальной кампании вакцинации против коронавируса, предоставив разным странам через COVAX 500 миллионов доз вакцин, поставки которых начнутся в августе.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и другие страны Большой семерки намерены оказать финансовую помощь странам, которые испытывают наибольшие трудности в борьбе с COVID-19. На их нужды из фонда Международного валютного фонда могут выделить 100 миллиардов долларов.
Напомним, администрация Байдена закупит 500 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer, чтобы пожертвовать другим странам.