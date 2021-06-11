ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден приветствует намерение G7 предоставить миру миллиард доз COVID-вакцин

Новина українською →
США, Пятница 11 июня 2021 23:13
Байден приветствует намерение G7 предоставить миру миллиард доз COVID-вакцин Фото: президент США Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден приветствовал намерение лидеров государств "Большой семерки" передать странам, которые испытывают трудности в борьбе с коронавирусом, более 1 миллиарда доз вакцин. Поставки должны начаться в августе.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По его словам, подобное обязательство составляет основу всеобъемлющего комплекса действий G7+, направленных на остановку пандемии в 2022 году.

"План действий G7+, который будет согласован с лидерами в Корнуолле, предусматривает вакцинацию наиболее уязвимых групп населения, обеспечение запасов на случай чрезвычайных ситуаций, содействие восстановлению мировой экономики, а также предотвращение биологических катастроф и реагирование на них международного сообщества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что США возглавят G7+ в глобальной кампании вакцинации против коронавируса, предоставив разным странам через COVAX 500 миллионов доз вакцин, поставки которых начнутся в августе.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и другие страны Большой семерки намерены оказать финансовую помощь странам, которые испытывают наибольшие трудности в борьбе с COVID-19. На их нужды из фонда Международного валютного фонда могут выделить 100 миллиардов долларов.

Напомним, администрация Байдена закупит 500 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer, чтобы пожертвовать другим странам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире G7 вакцинация Вакцина от коронавируса
NEWS
В Украине завершили расследование о госизмене Аксенова, Константинова и Поклонской
В Украине завершили расследование о госизмене Аксенова, Константинова и Поклонской
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами