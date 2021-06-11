ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден вітає намір G7 надати світу мільярд доз COVID-вакцин

Новость на русском →
США, П'ятниця 11 червня 2021 23:13
Байден вітає намір G7 надати світу мільярд доз COVID-вакцин Фото: президент США Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден привітав намір лідерів держав "Великої сімки" передати країнам, які мають труднощі в боротьбі з коронавірусом, понад 1 мільярд доз вакцин. Постачання має розпочатись в серпні.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

За його словами, подібне зобов'язання становить основу всеосяжного комплексу дій G7+, спрямованих на зупинення пандемії у 2022 році.

"План дій G7+, який буде узгоджено з лідерами в Корнуоллі, передбачає вакцинацію найуразливіших груп населення, забезпечення запасів на випадок надзвичайних ситуацій, сприяння відновленню світової економіки, а також запобігання біологічним катастрофам та реагування на них міжнародного співтовариства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що США очолять G7+ у глобальній кампанії вакцинації проти коронавірусу, надавши різним країнам через COVAX 500 мільйонів доз вакцин, поставки яких почнуться в серпні.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати та інші країни Великої сімки мають намір надати фінансову допомогу країнам, які зазнають найбільших труднощів у боротьбі з COVID-19. На їхні потреби з фонду Міжнародного валютного фонду можуть виділити 100 мільярдів доларів.

Нагадаємо, адміністрація Байдена закупить 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer, щоб пожертвувати іншим країнам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі G7 вакцинація Вакцина від коронавірусу
NEWS
В Україні завершили розслідування про держзраду Аксьонова, Константинова та Поклонської
В Україні завершили розслідування про держзраду Аксьонова, Константинова та Поклонської
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами