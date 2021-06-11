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G7 планируют выделить 100 млрд долларов пострадавшим от COVID странам

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Пятница 11 июня 2021 20:54
G7 планируют выделить 100 млрд долларов пострадавшим от COVID странам Фото: G7 планируют выделить 100 млрд долларов пострадавшим от COVID странам (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты и другие страны Большой семерки намерены предоставить финансовую помощь странам, испытывающим наибольшие трудности в борьбе с COVID-19. На их нужды из фонда Международного валютного фонда могут выделить 100 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в Белом доме, вопрос будет обсуждаться на трехдневном саммите в Корнуолле, когда лидеры стран "Большой семерки" совещаться о том, как помочь миру оправиться от пандемии коронавируса.

"Соединенные Штаты и наши партнеры по G7 активно рассматривают возможность глобальных усилий по умножению воздействия предлагаемого распределения специальных прав заимствования (SDR) на наиболее нуждающиеся страны", - заявили в Белом доме.

В частности, віделенная сумма будет способствовать дальнейшей поддержке потребностей здравоохранения, включая вакцинацию, и помогут обеспечить более экологичное и устойчивое восстановление экономики в уязвимых странах, а также способствовать более сбалансированному, устойчивому и инклюзивному глобальному восстановлению.

SDR - это резервный актив МВФ, который можно обменять на доллары, евро, стерлинги, иены и китайские юани или юани.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал другие страны Большой семерки прийти к соглашению в перераспределении 100 миллиардов долларов в СДР в пользу африканских государств.

Напомним, администрация Байдена закупит 500 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer, чтобы пожертвовать другим странам.

Добавим, что сегодня в Корнуолле стартовал саммит лидеров государств G7. На повестке дня саммите будут пандемия коронавируса и отношения с Россией.

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