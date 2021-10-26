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Байден принял патриарха Варфоломея: обсудили глобальные вызовы

Автор: Артур Родивилов

Патриарх Константинопольский Варфоломей провел встречу в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Они обсудили, в том числе вопросы вакцинации от коронавируса в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Варфоломей отметил, что в высшей степени доволен тем, как прошла встреча с американским лидером.

Пресс-служба Белого дома информировала, что Варфоломей и Байден затронули тему борьбы с пандемией и изменением климата.

"Они обсудили усилия, направленные на противодействие изменению климата и на завершение глобальной пандемии коронавируса, а также важность свободы вероисповедания, которая является основополагающим правом человека", - говорится в сообщении.

Патриарх прибыл в Соединенные Штаты 23 октября. В воскресенье, по информации архиепископии, он почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и напряженного графика. Патриарха доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. В понедельник пресс-служба американской архиепископии Константинопольского патриархата сообщила, что он был выписан из больницы. Ожидается, что Варфоломей останется в США до 3 ноября.

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Джозеф БайденПатриарх Варфоломей