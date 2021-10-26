Байден прийняв патріарха Варфоломія: обговорили глобальні виклики

Патріарх Константинопольський Варфоломій провів зустріч у Білому домі з президентом США Джо Байденом. Вони обговорили, в тому числі питання вакцинації від коронавірусу в світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Варфоломій зазначив, що надзвичайно задоволений тим, як пройшла зустріч з американським лідером. Пресслужба Білого дому інформувала, що Варфоломій і Байден торкнулися теми боротьби з пандемією і зміною клімату. "Вони обговорили зусилля, спрямовані на протидію зміні клімату і на завершення глобальної пандемії коронавірусу, а також важливість свободи віросповідання, яка є основоположним правом людини", - йдеться в повідомленні.