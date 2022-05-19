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Байден применил закон об обороне для увеличения поставок детских смесей

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Вашингтон, Четверг 19 мая 2022 07:38
Байден применил закон об обороне для увеличения поставок детских смесей Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден в среду предпринял шаги для решения проблемы с нехваткой детских смесей в стране. Он воспользовался положениями закона об оборонном производстве, чтобы помочь производителям получить ингредиенты, необходимые для увеличения поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Байден также поручил федеральным агентствам использовать коммерческие самолеты Министерства обороны для доставки молочных смесей в Соединенные Штаты из-за границы.

Ассортимент детских смесей на полках американских супермаркетов значительно сократился после того, как в феврале крупнейший производитель Abbott Laboratories отозвал крупную партию детского питания из-за проблем с качеством.

В понедельник компания Abbott сообщила, что достигла соглашения с регулирующим органом здравоохранения о возобновлении производства детских смесей на своем заводе в Мичигане, что является важным шагом на пути к решению проблемы дефицита по всей стране.

Кроме того, Белый дом объявил о запуске операции Fly Formula, чтобы ускорить импорт детских смесей и оперативно доставить их в магазины по всей стране.

Байден дал указание Министерству здравоохранения и социальных служб и Министерству сельского хозяйства использовать военно-транспортные самолеты для закупки за границей детских смесей, соответствующих американским стандартам в области здравоохранения и безопасности.

Это позволит "ускорить ввоз и распространение детских смесей и послужит непосредственной поддержкой по мере того, как производители продолжают наращивать выпуск продукции", добавили в Белом доме.

Напомним, администрация президента США согласовывает с Конгрессом утверждение пакета реагирования на угрозы продовольственной безопасности в мире, что предусматривает выделение 11 миллиардов долларов в течение 3 лет.

Ранее президент Джо Байден объяснил повышение цены в США и глобальную нехватку продовольствия вторжением России в Украину.

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