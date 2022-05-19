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Байден застосував закон про оборону для збільшення поставок дитячих сумішей

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Вашингтон, Четвер 19 травня 2022 07:38
Байден застосував закон про оборону для збільшення поставок дитячих сумішей Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден в середу зробив кроки для вирішення проблеми з нестачею дитячих сумішей в країні. Він скористався положеннями закону про оборонне виробництво, щоб допомогти виробникам отримати інгредієнти, необхідні для збільшення поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Байден також доручив федеральним агентствам використовувати комерційні літаки Міністерства оборони для доставлення молочних сумішей до Сполучених Штатів з-за кордону.

Асортимент дитячих сумішей на полицях американських супермаркетів значно скоротився після того, як в лютому найбільший виробник Abbott Laboratories відкликав велику партію дитячого харчування через проблеми з якістю.

У понеділок компанія Abbott повідомила, що досягла угоди з регулюючим органом охорони здоров'я про відновлення виробництва дитячих сумішей на своєму заводі в Мічигані, що є важливим кроком на шляху до розв'язання проблеми дефіциту по всій країні.

Крім того, Білий дім оголосив про запуск операції Fly Formula, щоб прискорити імпорт дитячих сумішей і оперативно доставити їх в магазини по всій країні.

Байден дав вказівку Міністерству охорони здоров'я та соціальних служб та Міністерству сільського господарства використовувати військово-транспортні літаки для закупівлі за кордоном дитячих сумішей, що відповідають американським стандартам в галузі охорони здоров'я та безпеки.

Це дозволить "прискорити ввезення і поширення дитячих сумішей і послужить безпосередньою підтримкою в міру того, як виробники продовжують нарощувати випуск продукції", додали в Білому домі.

Нагадаємо, адміністрація президента США погоджує з Конгресом затвердження пакету реагування на загрози продовольчій безпеці у світі, що передбачає виділення 11 мільярдів доларів протягом 3 років.

Раніше президент Джо Байден пояснив підвищення ціни в США й глобальну нестачу продовольства вторгненням Росії в Україну.

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