Байден прибыл в Брюссель: его самолет приземлился в военном аэропорту Мелсбрук
Президент США Джо Байден вечером 13 июня прибыл в Брюссель. Самолет с американским лидером приземлился в военном аэропорту Мелсбрук, где его встречал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
Об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что в Брюсселе Байден будет жить в посольстве США, которое занимает большой комплекс задний в центре столицы Бельгии. В бельгийской полиции подчеркнули, что периметр американской дипмиссии полностью закрыт для посещений на период пребывания в нем главы государства.
Le périmètre de l'ambassade américaine est fermé à la #circulation dès à présent #Bruxelles— PolBru (@zpz_polbru) June 13, 2021
De perimeter rond de Amerikaanse ambassade is vanaf nu afgesloten voor het #verkeer #Brussel#NATOSummit #Biden pic.twitter.com/neHKc7vaV4
Напомним, 14 и 15 июня Байден проведет встречи с лидерами Евросоюза и НАТО. Затем американский лидер отправится в Женеву, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Отметим, 13 июня лидеры Британии, США, Германии, Франции, Японии, Канады, Италии и ЕС завершили в этом году саммит "Большой семерки" (G7) в британском Корнуолле. В своем финальном коммюнике главы государств G7 коснулись ряда вопросов, в частности, не обошли и ситуацию в Украине.
После саммита G7 Байдена и его супругу Джилл в Виндорском замке приняла королева Великобритании Елизавета II.