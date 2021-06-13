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Байден прибыл в Брюссель: его самолет приземлился в военном аэропорту Мелсбрук

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Брюссель, Воскресенье 13 июня 2021 22:48
Байден прибыл в Брюссель: его самолет приземлился в военном аэропорту Мелсбрук Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден вечером 13 июня прибыл в Брюссель. Самолет с американским лидером приземлился в военном аэропорту Мелсбрук, где его встречал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в Брюсселе Байден будет жить в посольстве США, которое занимает большой комплекс задний в центре столицы Бельгии. В бельгийской полиции подчеркнули, что периметр американской дипмиссии полностью закрыт для посещений на период пребывания в нем главы государства.

Напомним, 14 и 15 июня Байден проведет встречи с лидерами Евросоюза и НАТО. Затем американский лидер отправится в Женеву, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, 13 июня лидеры Британии, США, Германии, Франции, Японии, Канады, Италии и ЕС завершили в этом году саммит "Большой семерки" (G7) в британском Корнуолле. В своем финальном коммюнике главы государств G7 коснулись ряда вопросов, в частности, не обошли и ситуацию в Украине.

После саммита G7 Байдена и его супругу Джилл в Виндорском замке приняла королева Великобритании Елизавета II.

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