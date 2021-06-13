Байден прибув до Брюсселя: його літак приземлився у військовому аеропорту Мелсбрук
Президент США Джо Байден увечері 13 червня прибув до Брюсселя. Літак з американським лідером приземлився у військовому аеропорту Мелсбрук, де його зустрічав прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.
Про це повідомило агентство Reuters.
Відзначається, що в Брюсселі Байден буде жити в посольстві США, яке займає великий комплекс в центрі столиці Бельгії. У бельгійській поліції підкреслили, що периметр американської дипмісії повністю закритий для відвідувань на період перебування в ньому глави держави.
Le périmètre de l'ambassade américaine est fermé à la #circulation dès à présent #Bruxelles— PolBru (@zpz_polbru) June 13, 2021
De perimeter rond de Amerikaanse ambassade is vanaf nu afgesloten voor het #verkeer #Brussel#NATOSummit #Biden pic.twitter.com/neHKc7vaV4
Нагадаємо, 14 і 15 червня Байден проведе зустрічі з лідерами Євросоюзу і НАТО. Потім американський лідер відправиться до Женеви, щоб провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.
Відзначимо, 13 червня лідери Британії, США, Німеччини, Франції, Японії, Канади, Італії та ЄС завершили в цьому році саміт "Великої сімки" (G7) в британському графстві Корнуолл. У своєму фінальному комюніке глави держав G7 торкнулися ряду питань, зокрема, не оминули й ситуацію в Україні.
Після саміту G7 Байдена і його дружину Джилл в Віндорском замку прийняла королева Великобританії Єлизавета II.