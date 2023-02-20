Байден прибув в Україну потягом від кордону з Польщею, - New York Times

Президент США Джо Байден прибув до Києва у понеділок, 20 лютого, потягом. Ця подорож трималася в секреті до останнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

"Байден здійснив секретну поїздку до обложеної столиці України в понеділок, прибувши туди після годинної поїздки поїздом від кордону з Польщею", - пише видання.

За даними журналістів, візит Байдена до Києва було проведено таємно з міркувань безпеки. Президент США залишив Вашингтон без попередження після того, як він і його дружина повечеряли в ресторані в суботу ввечері.

Як уточнюється у статті, Байден вже публічно планував прибути до Варшави у вівторок вранці із дводенним візитом, і офіційні особи неодноразово заперечували, що є якісь інші плани, які вони могли б оголосити про поїздку в Україну.

Як зазначається, Білий дім у неділю ввечері опублікував розклад Байдена на понеділок, 20 лютого, в якому президент США все ще перебуває у Вашингтоні і ввечері вирушає до Варшави, "хоч насправді він уже перебував за півсвіту".

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський підтвердив візит американського лідера Джо Байдена до Києва 20 лютого.

Детальніше про візит американського президента до України - у матеріалі РБК-Україна.