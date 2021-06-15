Байден прибудет в Женеву во вторник вечером, Путин - утром в среду

Президент США Джо Байден прибудет в Женеву, где пройдет встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным, во вторник вечером. Лидер России прилетит в столицу Швейцарии не раньше утра среды.
Об этом сообщило издание Tagblatt.
По данным издания, самолет Байдена прибудет в Женеву во вторник в 16:15 по местному времени (17:15 киева). Позже в этот же день американский лидер встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел страны Иньяцио Кассисом.
Байден остановится в отеле InterContinental. На входе гостиницы уже висит американский флаг, а перед ее входом находятся сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что завтрашняя встреча Байдена и Путина продлится четыре или пять часов. В то же время он отметил, что не знает, совпадут ли пресс-конференции лидеров США и России по времени, но Путин встретится с кремлевским пулом сразу после переговоров.
Отметим, накануне саммита РБК-Украина собрало основные заявления лидеров США и России. В частности, они заявляли, что на сегодня отношения между странами находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. Но по словам Байдена, споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.