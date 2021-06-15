Байден прибудет в Женеву во вторник вечером, Путин - утром в среду

Президент США Джо Байден прибудет в Женеву, где пройдет встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным, во вторник вечером. Лидер России прилетит в столицу Швейцарии не раньше утра среды.

Об этом сообщило издание Tagblatt.

По данным издания, самолет Байдена прибудет в Женеву во вторник в 16:15 по местному времени (17:15 киева). Позже в этот же день американский лидер встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел страны Иньяцио Кассисом. Байден остановится в отеле InterContinental. На входе гостиницы уже висит американский флаг, а перед ее входом находятся сотрудники правоохранительных органов.