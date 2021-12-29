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Байден предупредит Путина, что США усилят страны НАТО при вторжении в Украину, - Белый дом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден предупредит российского лидера Владимира Путина об укреплении стран НАТО в случае вторжения России в Украину. Больше всего будут усилены страны восточного фланга Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста издания FP Джека Детча.

"Байден заявит Путину, что США укрепят страны НАТО дополнительными войсками, особенно на восточном фланге, если Россия начнет дальнейшее вторжение в Украину", - цитирует журналист слова высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, США требуют, чтобы более 100 тысяч российских военных, которые находятся на границе Украины, вернулись в места своей постоянной дислокации.

Напомним, 30 декабря состоится телефонный разговор Байдена и Путина. Ожидается, что лидеры обсудят ряд тем, среди которых предстоящие контакты США и России.

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Владимир ПутинНАТОСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден