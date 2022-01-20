Байден предупредил Россию: любое нарушение границы Украины будем считать вторжением
Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил Россию насчет нападения на Украину. Он подчеркнул, что любое нарушение границы Украины будет считаться вторжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.
"Если какие-либо мобилизованные российские подразделения пересекут украинскую границу, это будет вторжением, которое будет встречено жестким и скоординированным экономическим ответом, который я подробно обсудил с нашими союзниками. ... Если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит тяжелую цену", - заявил он.
При этом он подчеркнул, что вторжение также будет считаться наличие "маленьких зеленых человечков в форме" - российских солдат, не носящих российскую форму.
Отметим, вчера Байден пообещал серьезные экономические последствия для России, если президент РФ Владимир Путин решится на вторжение в Украину. Но предположил, что западные страны не понимают, что делать, если произойдет "незначительное вторжение",
"Это зависит от того, что она делает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и тогда в итоге мы будем спорить о том, что делать и чего не делать", - заявил Байден.
Напомним, вчера Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину.
При этом он не исключил, что Путин готовит вторжение в Украину.