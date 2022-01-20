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Байден попередив Росію: будь-яке порушення кордону України вважатимемо вторгненням

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Четвер 20 січня 2022 19:11
Байден попередив Росію: будь-яке порушення кордону України вважатимемо вторгненням Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив Росію щодо нападу на Україну. Він підкреслив, що будь-яке порушення кордону України буде вважатися вторгненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція.

"Якщо будь-які мобілізовані російські підрозділи перетнуть український кордон, це буде вторгненням, яке буде зустрінуте жорсткою і скоординованою економічною відповіддю, яку я детально обговорив з нашими союзниками. ... Якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить важку ціну", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що вторгнення також буде вважатися наявність "маленьких зелених чоловічків у формі" - російських солдатів, які не носять російську форму.

Зазначимо, вчора Байден пообіцяв серйозні економічні наслідки для Росії, якщо президент РФ Володимир Путін зважиться на вторгнення в Україну. Але припустив, що західні країни не розуміють, що робити, якщо відбудеться "незначне вторгнення",

"Це залежить від того, що вона робить. Одна справа, якщо це буде незначне вторгнення, і тоді в підсумку ми будемо сперечатися про те, що робити і чого не робити", - заявив Байден.

Нагадаємо, вчора Байден пригрозив Росії небаченими санкціями за напад на Україну.

При цьому він не виключив, що Путін готує вторгнення в Україну.

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