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Байден предложил Путину встретиться летом

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден предложил президенту РФ Владимиру Путину провести личную встречу этим летом. Территориально это может произойти в Европе.

Об этом американский глава заявил во время своего выступления.

Он отметил, что команды президентов уже обсуждают возможную встречу.

"Я предложил встретиться этим летом в Европе, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются обе наши страны. Наши команды обсуждают эту возможность прямо сейчас", - сказал Байден.

По его словам, личное общение между лидерами необходимо для развития двусторонних отношений.

Байден отметил, что Путин согласился с этой мыслью.

Ранее в Белом доме заявили, что несмотря на введенные санкции США против России, предложение о встрече президента Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным остается в силе. В Вашингтоне все еще надеются на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

Напомним, на днях Байден провел второй телефонный разговор с Путиным и предложил ему встретиться в третьей стране, чтобы обсудить отношения между США и Россией. После этого США ввели санкции против России.

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Новости Украины Джозеф БайденВладимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация
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