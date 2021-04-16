Байден предложил Путину встретиться летом

Он отметил, что команды президентов уже обсуждают возможную встречу.

"Я предложил встретиться этим летом в Европе, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются обе наши страны. Наши команды обсуждают эту возможность прямо сейчас", - сказал Байден.



По его словам, личное общение между лидерами необходимо для развития двусторонних отношений.

Байден отметил, что Путин согласился с этой мыслью.



Ранее в Белом доме заявили, что несмотря на введенные санкции США против России, предложение о встрече президента Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным остается в силе. В Вашингтоне все еще надеются на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

Напомним, на днях Байден провел второй телефонный разговор с Путиным и предложил ему встретиться в третьей стране, чтобы обсудить отношения между США и Россией. После этого США ввели санкции против России.