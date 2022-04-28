UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден предложил Конгрессу закон о конфискации российских активов для Украины

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Байден направил в Конгресс закон о конфискации активов российских олигархов. Изъятые активы будут направлены в Украину для дальнейшего преодоления последствий войны против российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Байдена.

"Я направляю целый пакет, который должен подкрепить наши усилия, направленный против российских олигархов... Необходимо конфисковать собственность, связанную с российской клептократией. Мы сделаем все, чтобы изъятые активы направлялись на преодоление последствий войны в Украине", - заявил президент США.

Как отмечает пресс-служба Белого дома, предложение направлено на арест активов олигархов, расширение активов, подлежащих аресту и обеспечение их дальнейшего поступления в Украину. Это со своей стороны позволит:

  • создать новый упорядоченный административный процесс с участием Министерств финансов и юстиции для конфискации имущества в США, принадлежащего олигархам России. В то же время решение о конфискации может быть пересмотрено в федеральном суде.
  • создать уголовное преступление, признав незаконным сознательное владение доходами, полученными в результате коррупционных соглашений с российским правительством.

Война России против Украины длится шестьдесят четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаБелый дом