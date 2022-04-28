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Байден запропонував Конгресу закон про конфіскацію російських активів для України

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Байден направив до Конгресу закон щодо конфіскації активів російських олігархів. Вилучені активи будуть направлені до України для подальшого подолання наслідків війни проти російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Байдена.

"Я направляю цілий пакет, який має підкріпити наші зусилля, направлений проти російських олігархів... Необхідно конфіскувати власність, пов'язану з російською клептократією. Ми зробимо все, щоб вилучені активи направлялися на подолання наслідків війни в Україні", - заявив президент США.

Як відзначає пресслужба Білого дому, пропозиція спрямована на арешт активів олігархів, розширення активів, які підлягають арешту й забезпечення їх подальшого надходження в Україну. Це зі свого боку дозволить:

  • створити новий упорядкований адміністративний процес за участю Міністерств фінансів та юстиції для конфіскації майна в США, яке належить олігархам Росії. Водночас рішення про конфіскацію може бути переглянуто у федеральному суду.
  • створити кримінальний злочин, визнавши незаконним свідоме володіння доходами, отриманими внаслідок корупційних угод з російським урядом.

Війна Росії проти України триває шістдесят чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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