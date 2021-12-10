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Байден не предлагал напрямую говорить с "Л/ДНР", - Зеленский

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Пятница 10 декабря 2021 20:28
Байден не предлагал напрямую говорить с "Л/ДНР", - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден во время разговора не предлагал провести переговоры с "Л/ДНР". При этом он добавил, что речь о каких-либо разговорах с властями временно оккупированных территорий не шла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "1+1".

"Нет, он мне не предлагал. Но скажу откровенно, об этом речь в принципе не шла. Но, если принять мнение (президента Франции Эммануэля, - ред.) Макрона, то он постоянно подтверждает, что надо сделать все, чтобы Украина не осталась один на один с сепаратистами, чего хочет Россия", - заявил он.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что окружение Путина против формата переговоров с глаза на глаз, потому что переговоры могут закончиться неожиданным для России результатом.

В то же время российские СМИ сообщают, что Путин на встрече с Зеленским хочет договориться о снятии санкций и навязать диалог с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

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