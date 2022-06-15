Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов

США выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов. Американский президент Джо Байден лично рассказал об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
Новый пакет американской военной помощи будет включать:
Кроме того, Байден объявил о выделении пакета гуманитарной помощи в размере 225 млн долларов. Средства, в частности, пойдут на
Напомним, сегодня под председательством США стартовало третье заседание в формате "Рамштайн" по поводу военной помощи Украине.