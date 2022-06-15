Байден зателефонував Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів

США виділяють новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1 млрд доларів. Американський президент Джо Байден особисто розповів про це українському лідеру Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Новий пакет американської військової допомоги буде включати:
Крім того, Байден оголосив про виділення пакета гуманітарної допомоги у розмірі 225 млн доларів. Кошти, зокрема, підуть на
Нагадаємо, сьогодні під головуванням США стартувало третє засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні.