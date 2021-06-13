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Байден поздравил новое правительство Израиля

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джозеф Байден поздравил новое правительство Израиля. Он приветствовал новую правительственную коалицию во главе с националистом Нафтали Беннеттом.

Об этом сообщает Reuters.

В своем обращении Байден отметил, что с нетерпением ждет совместной работы с новым премьер-министром.

Также Байден отметил, что США будут по-прежнему поддерживать Израиль.

Напомним, что сегодня парламент Израиля утвердил новое правительство страны, в котором впервые за 12 лет не будет Биньямина Нетаньяху. Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет. Его поддержали 60 из 120 депутатов.

Ранее сообщалось, что спикер Кнессета объявил о сформированном правительстве без партии Нетаньяху. Он выразил уверенность в долговечности нового правительства.

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