Президент США Джозеф Байден привітав новий уряд Ізраїлю . Він привітав нову урядову коаліцію на чолі з націоналістом Нафталі Беннеттом.

Також Байден зазначив, що США будуть як і раніше підтримувати Ізраїль.

У своєму зверненні Байден зазначив, що з нетерпінням чекає спільної роботи з новим прем'єр-міністром.

Нагадаємо, що сьогодні парламент Ізраїлю затвердив новий уряд країни, в якому вперше за 12 років не буде Біньяміна Нетаньяху. Новим прем'єром Ізраїлю став Нафталі Беннет. Його підтримали 60 з 120 депутатів.

Раніше повідомлялося, що спікер Кнесету оголосив про сформований уряд Без партії Нетаньяху. Він висловив упевненість у довговічності нового уряду.