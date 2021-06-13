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Байден привітав новий уряд Ізраїлю

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джозеф Байден привітав новий уряд Ізраїлю. Він привітав нову урядову коаліцію на чолі з націоналістом Нафталі Беннеттом.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму зверненні Байден зазначив, що з нетерпінням чекає спільної роботи з новим прем'єр-міністром.

Також Байден зазначив, що США будуть як і раніше підтримувати Ізраїль.

Нагадаємо, що сьогодні парламент Ізраїлю затвердив новий уряд країни, в якому вперше за 12 років не буде Біньяміна Нетаньяху. Новим прем'єром Ізраїлю став Нафталі Беннет. Його підтримали 60 з 120 депутатів.

Раніше повідомлялося, що спікер Кнесету оголосив про сформований уряд Без партії Нетаньяху. Він висловив упевненість у довговічності нового уряду.

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