Байден пояснив, чому країни G20 не назвали Росію агресором у декларації

Президент США Джо Байден пояснив, чому у підсумковій декларації країн G20 немає прямого засудження війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Байдена на брифінгу .

У Байдена запитали, чому Росію не назвали агресором у підсумковій декларації країн G20, і чи не є це питання проблемним у відносинах з Глобальним Півднем.

"Це не є проблемою, яка вбиває клин у відносини з Глобальним Півднем. Це питання клину з Росією, яка була присутня (на зустрічі - ред.), і з Китаєм", - сказав він.

Окрім цього, президент США зазначив, що на зустрічі лідери "Групи двадцяти" обговорили жорстоку і незаконну війну Росії в Україні.

"І в залі була достатня згода щодо необхідності справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність", - сказав Байден.

Заява після саміту G20

9 вересня в Індії закінчився саміт країн "Великої двадцятки". Метою зустрічі лідерів стало обговорення важливих тем, зокрема економічних. Ця зустріч пройшла без України, проте на ній були присутні представники Росії.

Лідери "Великої двадцятки" на саміті досягли консенсусу щодо спільної декларації, у якій згадали про Україну.

При цьому МЗС України розкритикували слабку заяву G20 щодо України.

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