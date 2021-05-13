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Байден пояснил, почему считает Москву непричастной к кибератаке на Colonial Pipeline

Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден заявил, что сделал вывод о непричастности российских властей к кибератаке на топливопровод компании Colonial Pipeline, основываясь на докладе ФБР. В документе спецслужбы говорилось о том, что Москва не имеет этому отношения.

Об этом президент США заявил в ходе брифинга по поводу инцидента с топливопроводом Colonial Pipeline.

"Я уверен, что правильно понял написанное в докладе ФБР. Они говорят, что власти России к этому не имеют отношения", - заявил Байден.

Ранее американский президент уже говорил, что не считает Россию причастной к кибератаке. В то же время он подчеркнул, что его администрация готова в случае необходимости предпринять дополнительные шаги. Меры будут зависеть от того, сколько времени потребуется компании, чтобы возобновить работу трубопровода. При этом Байден допустил, что совершившие атаку хакеры живут на российской территории.

Напомним, в субботу компания Colonial Pipeline заявила, что попала под хакерскую атаку, поэтому вынуждена отключить часть своих систем. Причастной к кибератаке считают группу хакеров под названием "DarkSide".

Как писало РБК-Украина, в результате кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline отменили часть ограничений на транспортировку топлива. Сегодня ночью работа трубопровода была полностью возобновлена. Для этого компания выплатила хакерам 5 млн долларов.

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