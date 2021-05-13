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Байден пояснив, чому вважає Москву непричетною до кібератаки на Colonial Pipeline

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Вашингтон, Четвер 13 травня 2021 20:25
Байден пояснив, чому вважає Москву непричетною до кібератаки на Colonial Pipeline Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден заявив, що зробив висновок про непричетність російської влади до кібератаці на паливопровід компанії Colonial Pipeline, ґрунтуючись на доповіді ФБР. У документі спецслужби говорилося про те, що Москва не має цьому відношення.

Про це президент США заявив в ході брифінгу з приводу інциденту з паливопроводом Colonial Pipeline.

"Я впевнений, що правильно зрозумів написане в доповіді ФБР. Вони кажуть, що влада Росії до цього не має відношення", - заявив Байден.

Раніше американський президент вже говорив, що не вважає Росію причетною до кібератаки. В той самий час він підкреслив, що його Адміністрація готова в разі необхідності зробити додаткові кроки. Заходи будуть залежати від того, скільки часу буде потрібно компанії, щоб відновити роботу трубопроводу. При цьому Байден допустив, що хакери, які вчинили атаку, живуть на російській території.

Нагадаємо, в суботу компанія Colonial Pipeline заявила, що потрапила під хакерську атаку, тому змушена відключити частину своїх систем. Причетною до кібератаки вважають групу хакерів під назвою "DarkSide".

Як писало РБК-Україна, в результаті кібератаки на трубопровід Colonial Pipeline скасували частину обмежень на транспортування палива. Сьогодні вночі робота трубопроводу була повністю відновлена. Для цього компанія виплатила хакерам 5 млн доларів.

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