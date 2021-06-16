Байден пояснил, почему хотел лично встретиться с Путиным

"Было важно встретиться (с Путиным - ред.) лично, чтобы не было ошибок или искажений того, что я хотел сообщить. Я сделал то, для чего пришел", - сказал Байден.

По его словам, в первую очередь личная встреча с Путиным была нужна, чтобы определить области практической работы, где США и Россия могли бы проделать для продвижения общих интересов и на благо всего мира.

"Сообщить напрямую, напрямую, что США отреагируют на действия, которые наносят ущерб жизненно важным интересам Соединенных Штатов или союзников", - добавил он.

Байден также подчеркнул, что личная встреча была нужна для четкого изложения приоритетов и ценностей США. "Чтобы он услышал это прямо от меня», - уточнил американский президент.