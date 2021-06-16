Байден пояснив, чому хотів особисто зустрітися з Путіним

"Було важливо зустрітися (з Путіним - ред.) особисто, щоб не було помилок або спотворень того, що я хотів повідомити. Я зробив те, для чого прийшов", - сказав Байден.

За його словами, в першу чергу особиста зустріч з Путіним була потрібна, щоб визначити області практичної роботи, де США і Росія могли б виконати для просування спільних інтересів і на благо всього світу.

"Повідомити безпосередньо, безпосередньо, що США відреагують на дії, які завдають шкоди життєво важливим інтересам Сполучених Штатів або союзників", - додав він.

Байден також підкреслив, що особиста зустріч була потрібна для чіткого викладу пріоритетів і цінностей США. "Щоб він почув це прямо від мене", - уточнив американський президент.