Байден: потепление в Арктике запускает конкуренцию за ресурсы региона

Глобальное потепление достигло Арктики. Это запустило конкурентную борьбу за богатые ресурсы данного региона.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на New York Post .

"Теплеющая Арктика драматическим образом запускает конкуренцию за ресурсы, которые некогда было трудно извлечь", - сказал он.

Так он обратился к сотрудникам аппарата директора Национальной разведки США.

Напомним, США перехватили наибольшее число российских военных самолетов у берегов Аляски со времен холодной войны.

Ранее Россия провела крупные учения в Арктике. Они были с участием ПВО, кораблей, а также атомных и дизельных подводных лодок.

РБК-Украина писало, что США обновят спутники для сдерживания России в Арктике.