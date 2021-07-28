Байден: потепление в Арктике запускает конкуренцию за ресурсы региона
Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Глобальное потепление достигло Арктики. Это запустило конкурентную борьбу за богатые ресурсы данного региона.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на New York Post.
Так он обратился к сотрудникам аппарата директора Национальной разведки США.
"Теплеющая Арктика драматическим образом запускает конкуренцию за ресурсы, которые некогда было трудно извлечь", - сказал он.
Напомним, США перехватили наибольшее число российских военных самолетов у берегов Аляски со времен холодной войны.
Ранее Россия провела крупные учения в Арктике. Они были с участием ПВО, кораблей, а также атомных и дизельных подводных лодок.
РБК-Украина писало, что США обновят спутники для сдерживания России в Арктике.