Байден: потепління в Арктиці запускає конкуренцію за ресурси регіону
Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Глобальне потепління досягло Арктики. Це запустило конкурентну боротьбу за багаті ресурси даного регіону.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на New York Post.
Так він звернувся до співробітників апарату директора Національної розвідки США.
"Тепла Арктика драматичним чином запускає конкуренцію за ресурси, які колись було важко витягти", - сказав він.
Нагадаємо, США перехопили найбільшу кількість російських військових літаків біля берегів Аляски з часів холодної війни.
Раньше Росія провела великі навчання в Арктиці. Вони були за участю ППО, кораблів, а також атомних і дизельних підводних човнів.
РБК-Україна писало, що США оновлять супутники для стримування Росії в Арктиці.