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Байден: потепління в Арктиці запускає конкуренцію за ресурси регіону

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Вашингтон, Середа 28 липня 2021 12:39
Байден: потепління в Арктиці запускає конкуренцію за ресурси регіону Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Глобальне потепління досягло Арктики. Це запустило конкурентну боротьбу за багаті ресурси даного регіону.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на New York Post.

Так він звернувся до співробітників апарату директора Національної розвідки США.

"Тепла Арктика драматичним чином запускає конкуренцію за ресурси, які колись було важко витягти", - сказав він.

Нагадаємо, США перехопили найбільшу кількість російських військових літаків біля берегів Аляски з часів холодної війни.

Раньше Росія провела великі навчання в Арктиці. Вони були за участю ППО, кораблів, а також атомних і дизельних підводних човнів.

РБК-Україна писало, що США оновлять супутники для стримування Росії в Арктиці.

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Джозеф Байден Арктика глобальное потепление
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