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Байден посетит саммиты G7 и НАТО в Европе: главной темой станет война

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден в конце июня посетит саммиты "Группы семи" и НАТО, которые пройдут в Европе. В ходе переговоров лидеры стран обсудят войну в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент и лидеры "Группы семи" обсудят ряд наиболее актуальных глобальных вопросов, в том числе непреклонную поддержку G7 демократической, суверенной и процветающей Украины, экономическую и демократическую устойчивость, преодоление климатического кризиса, развитие инфраструктуры, глобальную безопасность в области здравоохранения и энергетический кризис, вызванный агрессивной войной России", - заявила она.

Стоит заметить, что встреча лидеров "Большой семерки" пройдет в замке Эльмау на юге Германии. После этого в Мадриде состоится саммит НАТО.

По словам Жан-Пьер, на встрече главы стран НАТО планируют принять новую Стратегическую концепцию Альянса, которая станет ориентиром для развития в течение следующих десяти лет.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что у Украины нет особых ожиданий от предстоящего саммита НАТО в Мадриде, который пройдет 29-30 июня.

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