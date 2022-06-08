Байден посетит саммиты G7 и НАТО в Европе: главной темой станет война

"Президент и лидеры "Группы семи" обсудят ряд наиболее актуальных глобальных вопросов, в том числе непреклонную поддержку G7 демократической, суверенной и процветающей Украины, экономическую и демократическую устойчивость, преодоление климатического кризиса, развитие инфраструктуры, глобальную безопасность в области здравоохранения и энергетический кризис, вызванный агрессивной войной России", - заявила она.

Стоит заметить, что встреча лидеров "Большой семерки" пройдет в замке Эльмау на юге Германии. После этого в Мадриде состоится саммит НАТО.

По словам Жан-Пьер, на встрече главы стран НАТО планируют принять новую Стратегическую концепцию Альянса, которая станет ориентиром для развития в течение следующих десяти лет.