Байден відвідає саміти G7 та НАТО у Європі: головною темою стане війна

"Президент та лідери "Групи семи" обговорять низку найбільш актуальних глобальних питань, у тому числі непохитну підтримку G7 демократичної, суверенної та процвітаючої України, економічну та демократичну стійкість, подолання кліматичної кризи, розвиток інфраструктури, глобальну безпеку в галузі охорони здоров'я та енергетичну кризу, спричинену агресивною війною Росії", - заявила вона.

Варто зауважити, що зустріч лідерів "Великої сімки" відбудеться у замку Ельмау на півдні Німеччини. Після цього у Мадриді пройде саміт НАТО.

За словами Жан-П'єр, під час обговорення голови країн НАТО планують ухвалити нову Стратегічну концепцію Альянсу, яка стане орієнтиром для розвитку протягом наступних десяти років.